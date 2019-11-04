٠٤‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:١٤ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83541288
٠ Persons

سمات

التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصتي طهران وشنغهاي لتطويرالتعاون الثنائي

التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصتي طهران وشنغهاي لتطويرالتعاون الثنائي

طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – وقعت بورصة طهران مع بورصة شنغهاي على مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي بينهما .

تم التوقيع على المذكرة في شنغهاي الصينية خلال زيارة وفد من بورصة طهران اليها و من بنودها تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين واقامة ورشات عمل في مجال التعليم والاستثمار الاجنبي و التعاون في مجال السندات المالية و كذلك تطوير تقنيات البنى التحتية اللازمة لتنمية البورصة واجراء مشاريع بحثية مشتركة .

ووجه الوفد الايراني الدعوة لنظيره الصيني لزيارة ايران لکی تتعرف على بورصتها ومراكزها المالية حيث لاقت الدعوة استجابة من الطرف الصيني على ان تتم بآقرب وقت ممكن .

یذکر ان بورصة شنغهای هی من کبریات البورصات في العالم برآسمال یقدر بآکثر من 4500 ملیار دولار وتأتي بعد بورصة نيويورك ونزدك الياباني.

انتهى**م م**  

تعليقك

You are replying to: .
7 + 3 =