التوقيع على مذكرة تفاهم بين بورصتي طهران وشنغهاي لتطويرالتعاون الثنائي

تم التوقيع على المذكرة في شنغهاي الصينية خلال زيارة وفد من بورصة طهران اليها و من بنودها تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين واقامة ورشات عمل في مجال التعليم والاستثمار الاجنبي و التعاون في مجال السندات المالية و كذلك تطوير تقنيات البنى التحتية اللازمة لتنمية البورصة واجراء مشاريع بحثية مشتركة .

ووجه الوفد الايراني الدعوة لنظيره الصيني لزيارة ايران لکی تتعرف على بورصتها ومراكزها المالية حيث لاقت الدعوة استجابة من الطرف الصيني على ان تتم بآقرب وقت ممكن .

یذکر ان بورصة شنغهای هی من کبریات البورصات في العالم برآسمال یقدر بآکثر من 4500 ملیار دولار وتأتي بعد بورصة نيويورك ونزدك الياباني.

انتهى**م م**