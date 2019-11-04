وزير الصناعة والتعدين والتجارة يصل إلى شنغهاي

و يبدأ معرض الاستيراد الدولي الثاني للصين في شنغهاي بمشاركة 150 دولة من جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اعتبارا من يوم غد بحضور الرئيس الصيني " شي جين بينغ".

ويشارك في المعرض أكثر من 3000 شركة ، بما في ذلك 15 شركة إيرانية .

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض منتجات ذات تكنولوجيا حديثة والسيارات والمعدات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة المنزلية الفاخرة وخدمات الأعمال والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

من المتوقع أن تستورد الصين 30 الف مليار دولار من البضائع و10 الاف مليار دولار من الخدمات في السنوات الـ15 المقبلة .

انتهى