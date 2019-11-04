٠٤‏/١١‏/٢٠١٩ ١٠:٤٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83541380
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طهران تستضيف ورشة عمل الجريمة الإلكترونية لدول اكو

طهران تستضيف ورشة عمل الجريمة الإلكترونية لدول اكو

طهران/ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال نائب قائد الشرطة الدولية في قوى الأمن الايراني، إن قوى الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لاتخاذ خطوات فعالة في تحديد المجرمين الدوليين، ولا سيما الجريمة الإلكترونية ، من خلال عقد دورات تدريبية و ورش العمل، لتبادل المعارف والخبرات مع الشرطة في بلدان أخرى .

في حفل افتتاح أول ورشة عمل إلكترونية حول الجرائم الإلكترونية في جامعة أمين للعلوم الأمنية، اعرب العميد " كاظم مجتبايي " اليوم الاثنين عن تقديره لحضور ممثلي الدول المشاركة وقال ان نقل المعرفة والخبرة في مجال إنفاذ القانون بالنسبة لشرطة البلدان الأخرى، يمكن أن يشكل خطوة نحو توسيع أمن الدول الاعضاء في منظمة اكو والمنطقة.

وأضاف أن عقد ورشة عمل حول الجريمة الإلكترونية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي هو أحد أنشطة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تبادل المعرفة والخبرات مع شرطة الدول الأخرى.

انتهى

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