طهران تستضيف ورشة عمل الجريمة الإلكترونية لدول اكو

في حفل افتتاح أول ورشة عمل إلكترونية حول الجرائم الإلكترونية في جامعة أمين للعلوم الأمنية، اعرب العميد " كاظم مجتبايي " اليوم الاثنين عن تقديره لحضور ممثلي الدول المشاركة وقال ان نقل المعرفة والخبرة في مجال إنفاذ القانون بالنسبة لشرطة البلدان الأخرى، يمكن أن يشكل خطوة نحو توسيع أمن الدول الاعضاء في منظمة اكو والمنطقة.

وأضاف أن عقد ورشة عمل حول الجريمة الإلكترونية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي هو أحد أنشطة شرطة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال تبادل المعرفة والخبرات مع شرطة الدول الأخرى.

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