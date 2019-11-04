الشعب اثبت في 4 نوفمبر1979 امكانية انهيار جدار الظلم الاميركي

ووصف قائد الجيش الايراني في كلمة له اليوم الاثنين بمراسم احياء اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي، حركة الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1979 بأنها أهم حركة شعبية وخطوة شجاعة قام بها الشعب الإيراني في مواجهة الإستكبار .

ولفت اللواء موسوي الى ان إميركا الداعم الرئيس للصهيونية كرست كل جهودها لحماية النظام البهلوي لكنها فشلت مضيفا : ان هذا اليوم يرسم معالم الكفاح والنصر للشعوب المظلومة .

وشدد على ان الشعب الايراني الغيور اثبت في الـ4 من تشرين الثاني امكانية انهيار جدار الظلم والاستبداد الاميركي واستطرد قائلا : أميركا حتى الان لم تأل جهدا في معاداة إيران ولكنها جميع هذه المخططات باءت بالفشل بفضل قيادتنا الحكيمة .

يتبع...