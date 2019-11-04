السفيرة الباكستانية تلتقي بوزير الخارجية لتوديعه

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان السفيرة الباكستانية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية التقت ظريف بمناسبة انتهاء فترة مهامها الدبلوماسية في البلاد لتوديعه.
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طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – التقت سفيرة الجمهورية الاسلامية الباكستانية في طهران، السيدة "رفعت مسعود" بوزير الخارجية "محمد جواد ظريف" لتوديعه بنهاية مهامها الدبلوماسية في البلاد.
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان السفيرة الباكستانية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية التقت ظريف بمناسبة انتهاء فترة مهامها الدبلوماسية في البلاد لتوديعه.
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