المجمع العالمي للصحوة الاسلامية يعلن استكتاب المؤتمر الدولي للمقاومة الفلسطينية

وافادت الامانة العامة الدائمية للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية، ان الاخير يعتزم في سياق الترويج لثقافة حوار المقاومة، عقد المؤتمر الدولي للمقاومة الاسلامية خلال الفترة من 29 لغاية 31 كانون الثاني / يناير 2020.

وفي ضوء ذلك، دعت الامانة العامة للمجمع العالمي للصحوة الاسلامية الباحثين والمفكرين والراغبين الى ارسال اوراقهم لغاية الـ 10 من كانون الثاني / يناير 2020، وعبر العنوان التالي :

info@islamic-awakening.ir، او مراجعة الموقع الالكتروني : www.islamic-awakening.ir

واشار المصدر نفسه الى ان المحاور الرئيسية المطلوبة في المقالات المشاركة تكمن في مايلي :

1- الاسس الفكرية والمعرفية والنظرية للمقاومة الفلسطينية.

2- الامكانيات والطاقات والفرص والتحديات والاضرار والتهديدات الراهنة.

3- تحديد دور الزعماء والعلماء والنخب والمفكرين والتيارات والاحزاب الاسلامية واحرار العالم بشأن الدفاع عن فلسطين.

4- حوار المقاومة، التطلعات والستراتيجيات والحلول والآفاق المستقبلية.

انتهى ** ح ع