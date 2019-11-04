الخارجية تفنّد مزاعم صحيفة امريكية حول ايران

وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية نفى بشدة المزاعم التي نشرتها صحيفة "وال استيرت جورنال" نقلا عن مسؤول امريكي من ان "ايران ترغب في انشاء قسم للخدمات القنصلية الامريكية لدى سفارة سويسرا في طهران".
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طهران / 4 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" صحة ما ادعت به صحيفة "استريت جورنال"، والتي نقلت عن مسؤول امريكي قوله بان " ايران دعت الى انشاء قسم قنصلي تابع لأمريكا لدى سفارة سويسرا بطهران".
وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية نفى بشدة المزاعم التي نشرتها صحيفة "وال استيرت جورنال" نقلا عن مسؤول امريكي من ان "ايران ترغب في انشاء قسم للخدمات القنصلية الامريكية لدى سفارة سويسرا في طهران".
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