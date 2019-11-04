الخارجية تفنّد مزاعم صحيفة امريكية حول ايران

طهران/ 4 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا – قال نائب قائد الشرطة الدولية في قوى الأمن الايراني، إن قوى الأمن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لاتخاذ خطوات فعالة في تحديد المجرمين الدوليين، ولا سيما الجريمة الإلكترونية ، من خلال عقد دورات تدريبية و ورش العمل، لتبادل المعارف والخبرات مع الشرطة في بلدان أخرى .