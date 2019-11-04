٠٤‏/١١‏/٢٠١٩ ٥:٤٩ م
رقم الصحفي: 2456
رمز الخبر: 83542403
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السنوار: لايران الفضل الاكبر في بناء قوتنا وتعزيزها

السنوار: لايران الفضل الاكبر في بناء قوتنا وتعزيزها

غزة-4 تشرين ثان- نوفمبر- ارنا- قال يحي السنوار قائد حركة المقاومة الاسلامية حماس بغزة ان للجمهورية الاسلامية في ايران الفضل الاكبر في بناء قوة المقاومة وتعزيزها.

وأضاف السنوار خلال لقاءه بعدد من الشباب الفلسطيني:" لايران الفضل الاكبر في بناء قوتنا وتعزيزها ولولا الدعم الايراني لما وصلنا لما وصلنا له"
وأشار الى ان للمقاومة غرف التحكم والسيطرة والقيادة اضافة الى نحو سبعين الف مقاتل من القسام والسرايا واللجان جاهزون للمعركة وان قذائف المقاومة ستحيل الدبابات الاقوى في العالم الى حديد في حال اندلاع اية مواجهة.

وأوضح السنوار ان حماس طرقت أبوابا كثيرة وللاسف أوصدت بعض العواصم العربية ابوابها في وجهها وان بعض القادة العرب اشترطوا الدعم بحل المشاكل مع امريكا.
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