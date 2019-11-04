السفير الكوبي في طهران : اميركا اللاتينية تسعى للتحرر من تبعية الهيمنة الاميركية

وفي كلمة القاها اليوم الاثنين بملتقى استضافته جامعة طهران (في العاصمة) تحت عنوان "عاش شعار الموت لاميركا" بمناسبة "يوم 13 أبان" (4تشرين الثاني/نوفمبر)، حيث اليوم الوطني لمقارعة الاستبكار، قال باندريتش فوغا : ان 789 منظمة في العاصمة الكوبية هافانا تقوم حاليا بدارسة السياسات الامبريالية؛ مضيفا ان مقارعة الامبريالية وآلياتها على سلّم اهداف هذه المنظمات.

واكد السفير الكوبي لدى ايران : ان كوبا لن تستسلم وستواصل نضالها وتضامنها والتعبئة الشعبية لمقارعة الاستبكار؛ مشيرا الى ان اهم الانجازات التي حققتها ثورة كوبا يكمن في التضامن وممارسة ارادة الشعب وتواجده ومشاركته في تحديد مصيره.

وشدد باندريتش فوغا : ان الادارة الاميركية تشكل اكبر تهديد للنظام الدولي حيث تتدخل في شوون الدول الاخرى وتقوم بتاجیج العنف وتوسیع رقعته وهی تعمل ضد جميع الدول التي تعارضها وترفض الرضوخ الى هیمنتها.

انتهى**2018/ ح ع **