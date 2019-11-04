سفير نيكاراغوا في طهران : ايران تساندنا في مقارعة اميركا الامبريالية

وفي كلمة له بـملتقى اقيم اليوم الاثنين في جامعة طهران تحت عنوان "عاش شعار الموت لاميركا" بمناسبة يوم "13 آبان" (4تشرين الثاني/نوفمبر)، حيث اليوم الوطني لمقارعة الاستبكار، اشار "بالتادونو" الى الطبيعة السلطوية للامبريالية، مؤكدا ان ان الامبريالية تعتدي على حقوق الاخرين باستخدام القوة والاموال وهي تحمل العنف والارهاب في ذاتها.

واشار سفير نيكاراغوا لدى ايران الى ان فرض الحظر يشكل الاداة الاولى للامبريالية بالرغم من انه لم يترك اثرا ملموسا على شعبنا ولم يحقق اهدافهم في تغيير النظام لكن هذا الحظر يتسم بطبيعة عنيفة لانه يخلف اثارا على رفاهية الشعب.

واضاف ان الاداة الثانية للامبريالية لتحقيق اهدافها تتمثل في اثارة الحروب والعنف، والاداة الثالثة تتمثل في سنّ قوانين دولية تخدم مصالحها حيث تمارس على الدول الاخرى وتستخدمها للدفاع عن مصالح الاستكبار لدى الاوساط الدولية.

ونوه بالنضال التاريخي للشعب النيكاراغوي ضد الولايات المتحدة وهزیمتها وطردها من بلاده، وقال : لقد هزمنا الولايات المتحدة سابقا واليوم نستطيع ان نقوم بنفس الامر لان ايران تدعمنا ايضا وان الشباب الايرانيين هم بجانبنا.

وقال سفير نيكاراغوا في طهران : ان هؤلاء (الاميركان) فرضوا الحظر علينا كثيرا لكننا نستطيع هزيمتهم لسبب واحد وهو ان هناك شباب يتسمون بالبسالة والشجاعة في هذه الدول وهم يقارعون الامبريالية؛ مرددا شعار "عاش الشباب الايرانيون".

انتهى**2018/ ح ع **