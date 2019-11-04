ايران وروسيا البيضاء ترغبان في تنمية العلاقات الثنائية بمختلف المجالات

جاء ذلك خلال اللقاء اليوم الاثنين في الصين، بين وزير الصناعة الايراني مع وزير الزراعة والغذاء البيلاروسي "آناتولی خوتکو".

واكد رحماني في هذا اللقاء على اهمية التعاون التجاري والاقتصادي، بما في ذلك المجالات الصناعية والزراعية والادوية والعلمية بين طهران ومينسك.

ونوه الوزير الايراني بانضمام ايران الى اتحاد اوراسيا للتعاون الاقتصادي؛ مبينا ان ذلك شكل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون بين الدول الاعضاء في هذا الاتحاد.

وفيما اقترح تصدير لحوم البقر والمنتجات الزراعية الايرانية الى روسيا البيضاء، دعا رحماني الى اتخاذ اجراءات مناسبة لخفض العقبات الجمركية والمالية بين البلدين.

واكد وزير الصناعة والتعدين والتجارة على الجانب البيلاروسي ببذل التعاون والتسنيق بهدف تعزيز التعامل بين الشركات الايرانية ونظيراتها في روسيا البيضاء.

واشار الى حجم التبادل التجاري بين ايران وروسيا البيضاء الذي يبلغ حاليا 15 مليون دولار؛ مصرحا انه في ضوء الطاقات المتوفرة لدى البلدين يمكن توسيع نطاق التعاون الثنائي في هذا الخصوص.

من جانبه، قال وزير الزراعة والغذاء البيلاروسي : ان اكثر نسبة للتعاون بين ايران وروسيا البيضاء يعود الى المجالات الزراعية والتجارية؛ مضيفا ان بلاده تستورد حاليا الفاكهة من ايران.

واعرب "خوتكو" عن امله بان يتوصل الجانبان الايراني والبيلاروسي عبر اجتماعهما في الصين اليوم الى ىليات مناسبة لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

علما ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني يجري حاليا زيارة على راس وفد رفيع الى مدينة شنغهاي الصينية لاجراء مباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد وزيارة معرض شنغهاي الدولي الذي يبدأ اعماله غدا الثلاثاء بمشاركة ايران و150 دولة من انحاء العالم.

انتهى ** ح ع