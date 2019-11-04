برسبولیس يتقدم الى المركز الثاني مؤقتا في الدوري الايراني الممتاز

وفي المباراة التي جرت بين الفريقين في اطار الجولة العاشرة من الدوري الممتاز تمكن برسبوليس من الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من المبارة نفذها اللاعب مهدي ترابي بنجاح مسجلا هدف الفوز الوحيد لبرسبوليس.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 19 نقطة في مركز الوصافة خلف سباهان بفارق الاهداف فيما بقي فولاد يراوح في مكانه في المركز السادس حيث تجمد رصيده عند 16 نقطة .

ويلتقي يوم غد الثلاثاء فريقا سباهان متصدر الدوري وتراكتور سازي تبريز فيما يواجه استقلال طهران على ارضه صنعت نفت ابادان.

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