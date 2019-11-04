وزير الاقتصاد الايراني: مخططات العدو فشلت واقتصادنا يمضي في طريق التحسن

وفي تصريح له الاثنين خلال اجتماع عقد بين الحكومة والقطاع الخاص قال دجبسند، ان ما كان مخططا له في برامج العدو قد تم احباطه بهمم الجميع ، ففي الاشهر الستة الاخيرة توقف المسار المضطرب ونامل بعزم القطاع الخاص ان نشهد ارقاما مميزة في العام القادم.

واشار الى زيارته التفقدية لعدد من الوحدات الانتاجية في محافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) وقال، ان الاقتصاد ماض الى التحسن وبطبيعة الحال تفصلنا مسافة عن النقطة المطلوبة ولكن يمكن القول رغم هذه القيود بان مخططات العدو قد فشلت وتمكنا من العبور من اجراءات الحظر.

وقال وزير الاقتصاد، ان سوق العملة الصعبة قد بلغ توازنا نسبيا الى حد ما ، حيث ان الاعلان بان الطلب على العملة الصعبة في منظومة "نيما" (النظام الشامل لمعاملات العملة الصعبة) اقل من العرض مؤشر الى مسالة ان ناشطي القطاع الخاص يمكنهم توفير حاجتهم من العملة الصعبة بسهولة ، فان كانت صادرات النفط وعرض العملة الصعبة يواجهان مصاعب فان القطاع الخاص قد ادى دوره بصورة صحيحة وبادر الى دعم اقتصاد البلاد.

انتهى ** 2342