وزير الصناعة الايراني: صناعة السيارات تحظى بطاقات عالية للتعاون بين ايران والصين

وفي تصريحه للاذاعة الدولية الصينية الاثنين عل هامش زيارته الى الصين لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها والمشاركة في المعرض الدولي الثاني لواردات الصين المنعقد في مدينة شنغهاي، قال رحماني، انه لو قامت الشركات الصينية بتوفير مصالح ايران فاننا نفضل التعاون معها في مختلف المجالات ومنها صناعة السيارات التي تحظى بطاقات عالية.

واضاف، اننا وفي الظروف الجديدة يمكننا التعاون في مجالات صناعة السيارات والادوية والنفط والغاز والبتروكيمياويات والاتصالات والاجهزة المنزلية وكذلك انشاء سكك الحديد للقطارات فائقة السرعة ومجالات اخرى حيث ان البلدين يحظيان بطاقات قليلة النظير فيها.

وتابع رحماني، اننا ننظر للعلاقات بين البلدين وفق رؤية الربح للطرفين ولنا طاقات في مجالات النفط والبتروكيمياويات الى جانب طاقات في مجالات اخرى مثل السجاد والزعفران، ولو تمكنا من مواءمة التجارة التقليدية مع التعاون في المجالات الجديدة كصناعة السيارات فبامكان الصين ان تحل محل بعض الشركات الاجنبية التي تواجدت اعواما طويلة في ايران.

واشار الى العلاقات الجيدة التي تربط البلدين في مختلف المجالات واعتبر دور الصين من حيث الصادرات والواردات والتعاون التكنولوجي مع ايران بانه دور مميز وفريد واضاف، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنظر الى علاقاتها مع الصين وفق رؤية استراتيجية وبعيدة الامد وان رؤية كبار مسؤولي البلاد سواء قائد الثورة الاسلامية او رئيس الجمهورية مبنية على اساس انه لا تكون لنا اي قيود في تطوير العلاقات مع الصين.

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