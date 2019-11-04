واعظي: وجهنا رسالة واضحة لجميع دول المنطقة لايجاد خط الحوار

وفي حوار اجرته معه صحيفة "اعتماد" قال واعظي بشان العلاقة بين ايران والسعودية، ان العلاقات كانت جيدة في الماضي ولكن بسبب سياسات اميركا المثيرة للتفرقة فقد كانت دول المنطقة واقعة تحت الضغط كي تختار امرا واحدا من اثنين وهو إما الارتباط مع الجيران وإما توفير مصالحهم الا ان سياسات اميركا اصبحت الان مكشوفة اكثر مما مضى وان الدول الجارة ادركت بانه لا سبيل لاستقرار المنطقة وازالة ارضية الحرب والتفرقة سوى السلام الاقليمي وان ايران رائدة في هذا المجال.

واعتبر ان هنالك لدول المنطقة نهجا جديدا تجاه سياسات اميركا وقال، ان وصول القوات الاميركية الجديدة الى السعودية ياتي في سياق سياسات اميركا لاثارة التفرقة وفرض الضغوط على دول المنطقة وهي سياسات ستفشل بالتاكيد في ضوء النهج الجديد لدول المنطقة للحوار حول توفير امن المنطقة.

واضاف، لقد وجهنا رسالة واضحة ليس للسعودية فقط بل لجميع دولة المنطقة ايضا لايجاد خط الحوار كما ان وزير خارجيتنا سلم جميع دول المنطقة رسائل خطية حول تنفيذ "مشروع هرمز للسلام" و"تحالف الامل" بما يشير الى مبادرتنا واصرارنا على اعادة الاستقرار على اساس التضامن والتعاون في المنطقة.

واكد واعظي بان ايران تؤمن بان الامن والاستقرار وازالة التوتر في المنطقة يجب ان تتم بواسطة دول المنطقة نفسها وبناء عليه فقد طرح السيد روحاني في اجتماع الامم المتحدة مشروع "هرمز للسلام" والذي يؤكد بدقة استراتيجية مقترح ايران لتعزيز الدبلوماسية في المنطقة وخفض التوتر.

يتبع ** 2342