افتتاح المعرض الدولي للكمبيوتر وأجهزة الأمن والسلامة والجوال في تبريز

طهران/ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - قال الرئيس الإيراني، إن الشباب المبدع الإيراني يمكن أن يكون في طليعة تقديم الأفكار العلمية، مضيفا إن هناك خطوة عظيمة وقيمة قد تم اتخاذها في الحكومتين الحادية عشرة والثانية عشرة في مجالي البنية التحتية والأعمارية، وأنه ينبغي تأسيس الشركات القائمة على المعرفة أكثر فأكثر.