افتتاح المعرض الدولي للكمبيوتر وأجهزة الأمن والسلامة والجوال في تبريز

يضم المعرض، الذي افتتح الليلة الماضية، مندوبين عن محافظات أذربايجان الشرقية وطهران والبرز ودول الصين وكوريا الجنوبية واليابان وتايوان.
كما افتتح المعرض الدولي الأول للسلع والخدمات ومعدات المتاجر إلى جانب معرض الكمبيوتر.
وتعرض أنواع أجهزة ومعدات الكمبيوتر و إدارة البرامج والمحلات وأنواع الأجهزة اللوحية والكمبيوتر المحمول ومشغل بطاقة SIM ، WiMAX و خدمات الإنترنت وصناديق المتاجر والمطاعم وأرصدة المتجر و معدات وخدمات الشبكة و أنظمة المراقبة والأمن وتقنية المعلومات والمعدات والملحقات لأجهزة الكمبيوتر و البطاريات والكتب والخدمات التعليمية وغيرها .
المعرض مفتوح للمتخصصين ولعامة الناس الى 8 نوفمبر في مركز تبريز الدولي للمعارض.
انتهى
تعليقك