البرلمان يصادق على مشروع قانون اتفاقية الخدمة الجوية بين إيران والكويت

وافق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي خلال الجلسة العلنية صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت بمجموع 156 صوتا موافقا مقابل 4 اصوات معارضة و 5 أصوات ممتنعة .
انتهى**م م**1049
طهران / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا –صادق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي على مشروع قانون اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت.
وافق اعضاء مجلس الشورى الاسلامي خلال الجلسة العلنية صباح اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاقية الخدمة الجوية الثنائية بين إيران والكويت بمجموع 156 صوتا موافقا مقابل 4 اصوات معارضة و 5 أصوات ممتنعة .
انتهى**م م**1049
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