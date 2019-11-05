الرئيس الايراني يدشن مصنع الابداع في واحة التكنولوجيا

وقام الرئيس روحاني بازاحة الستار عن النصب التذكاري لهذه المجموعة العلمية والتقنية صباح اليوم الثلاثاء.

ويوفر مصنع الابداع " ازادي" فرص عمل لحوالي 3 الاف و500 شاب من الشباب المتعلمين والجامعيين في البلاد، ومصنع ازادي، أول فرع لواحة برديس للتكنولوجيا ، وانشأ على مساحة 18 الفا و500 متر مربع غرب طهران .

ومصانع الابداع تشكل لاعبين جدد في النظام البيئي للابداع وريادة الأعمال الذي يجلب مفهوما جديدا لتعاون الناشطين في مجال الابداع البيئي.

وتعتبر مصانع الابداع المكان الذي تتجمع فيه الشركات الناشئة، والخدمات التي تحتاجها والمرتبطة بها، مما يمكّنها من الابداع وتقديم حلول جديدة للمشاكل القائمة.

ويتكون مصنع آزادي للإبداع من 10 صالات وقسم مركزي يسمى مبنى U ، وهذه الصالات مخصصة لمجموعة متنوعة من المجالات بما في ذلك السياحة والهندسة المعمارية والحياة الحضرية والأدوية النانوية والذكاء الاصطناعي (اينترنت الاشياء) والتقنية الحيوية والتأمين والابداع المالي وإنتاج المحتوى والصحة الإلكترونية، وتحول بواسطة شركات القطاع الخاص الى مسرع أو مركز للابتكار ، وهو يمثل فرصة رائعة للشركات الناشئة للاستفادة من قدرات هذه المعجلات ومراكز الابداع.

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