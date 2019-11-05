صادرات خراسان الرضوية غير النفطية بلغت 934 مليون دولار

وقال جهانخواه ان معظم ما تم تصديره خلال هذه الفترة شمل الزعفران والزيوت الخفيفة والفستق والفولاذ.

وکان رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية "مهدي مير اشرافي" قد أعلن عن تصدير 70 مليون طن من السلع غير النفطية حيث سجل نموا بنسبة 22 بالمائة خلال 6 اشهر خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 سبتمبر/أيلول 2019، وذلك رغم الحظر المفروض على البلاد.

وأوضح اشرافي في تصريح ، ان أعداء إيران أرادوا فرض قيود على البلاد عبر فرض الحظر الظالم، حيث بالرغم من أن الإرهاب الاقتصادي الأميركي أضر ببعض قطاعات الاقتصاد، غير أن الصادرات سجلت نموا بمقدار 22 بالمائة بالفترة المذكورة قياسا بالفترة المماثلة 2018.

وأضاف أن قيمة الصادرات بلغت 20.9 مليار دولار في مقابل استيراد 16 مليون طن من السلع بقيمة 21.3 مليار دولار.

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