روحاني: غداً سنتخذ الخطوة الرابعة في تخفيض التزاماتنا النووية

واضاف الرئيس روحاني اليوم الثلاثاء في حفل افتتاح مصنع آزادي للإبداع: سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة غدا، بالطبع نعلن مسبقا للدول الصديقة لنا في العالم، أن نشاطاتنا النووية الجديدة تتم ايضا باشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه غدا.

وصرح روحاني : خطوتنا الرابعة، مثل الخطوات الثلاث الأخرى، يمكن العودة عنها، حينما تنفذ الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي التزاماتها كاملة، فاننا سنعود إلى التزاماتنا الكاملة، وضعنا المؤشر في 1 كانون الثاني (يناير) 2019 وقلنا اذا هم عادوا إلى 1 كانون الثاني (يناير) 2017، نحن ايضا سنعود إلى 1 يناير 2017 أيضا.

وقال رئيس الجمهورية : الخطوة الرابعة التي سنبدأها غدا ستكون في موقع فردو، لدينا وفقا للاتفاق النووي الف و44 جهازا للطرد المركزي في مفاعل فردو، كان من المفترض وفقا للاتفاق النووي، أن تدور اجهزة الطرد المركزي في فردو دون ضخ الغاز فيها، اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الاجهزة .

يتبع..