الاستقلال الاقتصادي سيحصن البلاد في مواجة مؤامرات الاعداء

واضاف رئيسي اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الملتقى الثامن للدفاع المدني بطهران: يجب علينا معرفة المشاكل وسبل معالجتها، مؤكدا على امكانية الشباب المتخصص في ايران ايجاد حلول لجميع المشاكل و التخلص منها.
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طهران / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام سيد ابراهيم رئيسي ان الاستقلال الاقتصادي والاجراءات في مجال الانتاج هي افضل السبل لتحصين البلاد في مواجة مؤامرات الاعداء الرامية لشل الاقتصاد والانتاج.
واضاف رئيسي اليوم الثلاثاء خلال مراسم افتتاح الملتقى الثامن للدفاع المدني بطهران: يجب علينا معرفة المشاكل وسبل معالجتها، مؤكدا على امكانية الشباب المتخصص في ايران ايجاد حلول لجميع المشاكل و التخلص منها.
يتبع...
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