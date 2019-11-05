الاستقلال الاقتصادي سيحصن البلاد في مواجة مؤامرات الاعداء

نيويورك/ 5 تشرين الثاني/ نوفمبر/ ارنا - حذر مساعد رئيس ممثلية إيران في الأمم المتحدة من "الآثار المدمرة للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد" من قبل الولايات المتحدة ضد شعوب الدول والتي "يمكن أن تقوض دور المرأة البناء في تعزيز السلام والأمن".