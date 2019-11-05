وزير الصناعة: السوق الصينية فرصة عظيمة للشركات الإيرانية

واشار "رضا رحماني" الذي سافر إلى الصين لحضور حفل افتتاح معرض شنغهاي للاستيراد الثاني واللقاء بالمسؤولين الصينيين في مقابلة مع مراسل ارنا ، على هامش الزيارة أن معرض شنغهاي هو ثاني أكبر معرض للصين، وقال بما إن الصين لديها أكثر من الفي مليار دولار من الواردات سنويا، فان اقامة هذا المعرض يشكل فرصة مهمة للتواجد الجاد للشركات الإيرانية.

وقال، انه لسوء الحظ، فان الشركات الإيرانية لم تشارك في المعرض العام الماضي، لكن هذا العام بدعوة من وزارة التجارة الصينية، توجد حوالي 20 شركة إيرانية، وسيتم تقديم حوالي 50 منتجا تكنولوجيا.

وأضاف أنه على هامش المعرض، ستقام العديد من البرامج، بما في ذلك افتتاح الجناح الوطني الإيراني بهدف حصول الشركات الايرانية على حصة حقيقية في السوق الفريدة من نوعها في الصين.

وقال وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، مشيرا إلى أن البضائع الإيرانية قابلة للتصدير بدرجة كبيرة في العديد من المناطق ، إنه لسوء الحظ فإن حصة البضائع الإيرانية من الواردات الصينية حتى لو كنا نعول على النفط، لن تصل إلى 1٪. وهذا الرقم بدون النفط هو أيضا أربعة أعشار المئة، لذلك فان المعرض يوفر إمكانات لا مثيل لها للسلع الإيرانية.

وفي إشارة إلى اجتماعه مع غرفة تجارة شنغهاي، قال إن الاجتماع حضره نشطاء ورجال أعمال اقتصاديون إيرانيون وزملاء في السفارة الإيرانية في الصين والقنصلية الإيرانية في شنغهاي، معا يمكننا الحصول على حصة أكبر من السوق الصينية.

وبدأت اليوم الثلاثاء في مدينة شنغهاي الصينية نشاطات المعرض الدولي الثاني للاستيراد بكلمة القاها الرئيس الصيني "شي جين بينك" بمشاركة دولية كبيرة بما فيها الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ووصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة رضا رحماني امس الاثنين الى شنغهاي جنوب شرقي الصين ،على راس وفد رفيع المستوى للقاء مسؤولين صينيين وكذلك المشاركة في معرض شنغهاي الثاني.

ويشارك في المعرض أكثر من 3000 شركة ، بما في ذلك 15 شركة إيرانية .

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض منتجات ذات تكنولوجيا حديثة والسيارات والمعدات والمستلزمات الطبية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة المنزلية الفاخرة وخدمات الأعمال والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية.

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