السفير الايراني في لندن: لتعمل الاطراف المعنية في الاتفاق النووي بالتزاماتها

وعدّ السفير الايراني لدى لندن حميد بعيدي نجاد الخطوة الرابعة لطهران في خفض التزامات الاتفاق النووي تتمثل في عمليات شحن الغاز بأجهزة التخصيب بمنشأة فوردو النووية.

وورد على الحساب الشخصي لحمید بعیدي نجاد في موقع تويتر، إن هذه الخطوة تنجز باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفي حال نفذت الاطراف المعنية في الاتفاق النووي التزاماتها فإنه بالامكان الرجوع عنها.

ويشار الى ان الرئيس حسن روحاني وجّه منظمة الطاقة الذرية، اليوم الثلاثاء، بشحن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فردو النووية الايرانية بالغاز اعتبارا من يوم غد وذلك في اليوم الاخير من مهلة الشهرين التي منحتها ايران الى الاطراف الموقعة على الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتها.

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