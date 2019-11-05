وفد ايراني رفيع المستوى يتوجه الى جنيف لحضور اجتماع مجلس حقوق الانسان الدولي

ويعتزم الوفد الايراني في هذه الزيارة بتقديم تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، والرد على اسئلة ممثلي الدول الاخرى، كما سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين لدى المفوضية الدولية العليا لحقوق الانسان في جنيف، ورئيس مجلس حقوق الانسان بمنظمة الامم المتحدة الى جانب سفراء واعضاء وفود الدول الاخرى.

ومن المقرر ان يناقش مجلس حقوق الانسان الدولي خلال اجتماع المرتقب عقده الاسبوع القادم تقارير 13 دولة بما فيها ايطاليا والعراق وفيجي والبوسنة والهرسك ومصر والسلفادور وغامبيا وكازاخستان ومدغشقر وبوليفيا وانغولا الى جانب تقرير اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في ايران.

انتهى ** ح ع