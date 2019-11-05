ايران سلّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة بشأن تنفيذ "الخطوة الرابعة"

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اوضح غريب ابادي : لقد تم التاكيد في هذه الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبدا اعتبارا من يوم غد (الاربعاء) في عملية ضخ الغاز "يو اف 6" الى اجهزة فوردو؛ مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان يحضر مفتشوها عند الساعات المحددة في هذه المنشأة لغرض الاشراف على هذه العملية.

ياتي ذلك في ضوء اعلان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ان ايران ستبدا غدا الاربعاء في الخطوة الرابعة في اطار تقليص التزاماتها ازاء الاتفاق النووي؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الخطوة الجديدة ستتم باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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