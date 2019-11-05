ايران سلّمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة بشأن تنفيذ "الخطوة الرابعة"

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اوضح غريب ابادي : لقد تم التاكيد في هذه الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبدا اعتبارا من يوم غد (الاربعاء) في عملية ضخ الغاز "يو اف 6" الى اجهزة فوردو؛ مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان يحضر مفتشوها عند الساعات المحددة في هذه المنشأة لغرض الاشراف على هذه العملية.
ياتي ذلك في ضوء اعلان رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني ان ايران ستبدا غدا الاربعاء في الخطوة الرابعة في اطار تقليص التزاماتها ازاء الاتفاق النووي؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الخطوة الجديدة ستتم باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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لندن / 5 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال سفير ومندوب ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي" : انه بعد ايعاز رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني الى المنظمة الوطنية للطاقة النووية حول البدء في تنفيذ الخطوة الرابعة من عملية خفض التعهدات قبال الاتفاق النووي، وذلك عبر شحن الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو النووية، فقد تم تسليم رسالة الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الخصوص.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، اوضح غريب ابادي : لقد تم التاكيد في هذه الرسالة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستبدا اعتبارا من يوم غد (الاربعاء) في عملية ضخ الغاز "يو اف 6" الى اجهزة فوردو؛ مطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بان يحضر مفتشوها عند الساعات المحددة في هذه المنشأة لغرض الاشراف على هذه العملية.
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