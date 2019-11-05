سيدة تمثل إيران في مؤتمر مرفق البيئة العالمي 

وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الثلاثاء، أشارت رضائي الى أهم المواضيع التي تناولها مؤتمر مرفق البيئة العالمي (GEF-7) وقالت، ان ما يزيد عن 30 دولة متقدمة تعهدت الى وكالة مرفق البيئة العالمية بتمويل المشاريع الموطنية في الدول النامية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا وأن تسهم في احتواء التحديات البيئية ما وراء الاقليم.

وتابعت، انه تم خلال هذه الدورة من المؤتمر مناقشة التمويلات التي تم دفعها للجمهورية الاسلامية في أربع مراحل لتنفيذ المشاريع الوطنية الجديدة في هذا الصدد وكذلك تم التأكيد للأمانة العامة للوكالة على ضرورة دفع ما تبقى من التمويلات لايران التي لم يتم دفعها في الموعد المحدد اثر الحظر المفروض.

وفي ختام المؤتمر، تم خلال الاجتماعات الثنائية التي أجراها الجانب الإيراني مع الأطراف الأجنبية تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تواجه ايران لا سيما تلك التي لديها أسباب وجذور ما وراء الحدود وضرورة تمتع البلاد بالامكانيات والدعم المالي للوكالة المذكورة والمنظمات الدولية الأخرى المعنية بالقضايا البيئية.

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