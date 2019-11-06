مستثمرون هنود يعلنون استعدادهم للمشاركة في مشروع كهربة سكك حديد "طهران -تبريز"

وقال رحمتي في تصريح له الثلاثاء على هامش معرض الابداع والتكنولوجيا "رينوتكس" المقام في مدينة تبريز (شمال غرب)، ان المستثمرين الهنود بحضورهم معرض "رينوتكس" اعلنوا استعدادهم للاستثمار في المشاريع السككية في البلاد خاصة مشروع كهربة خط "طهران -تبريز".

واضاف، انه لو قبل هؤلاء المستثمرون خطورة الاستثمار فاننا على استعداد للتعاون معهم على اساس صيغة "بي او تي" (الانشاء، التشغيل ، النقل).

واشار الى الفارق بين القطار المقترح من قبل هؤلاء المستثمرين والقطار الراهن واضاف، ان سرعة القطار المزمع انشاؤه تبلغ 250 كم في الساعة وفي هذه الحالة سيستغرق قطع المسافة بين طهران وتبريز اقل من 3 ساعات.

واكد ضرورة عقد اجتماعات اكثر تخصصية مع المستثمرين لاجراء التقييمات الاقتصادية اللازمة ودراستها.

انتهى ** 2342