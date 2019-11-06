سباهان اصفهان يهزم تراكتور ويعزز صدارته للدوري الايراني

فعلى استاد "نقش جهان" في مدينة اصفهان استضاف سباهان اصفهان تراكتور سازي تبريز مساء الثلاثاء في اطار الجولة العاشرة من الدوري الايراني الممتاز وتمكن من الفوز عليه 2-0.

وقدم سباهان اداء افضل من ضيفه وهدد مرمى تراكتور عدة مرات حتى تمكن في الدقيقة 44 من الشوط الاول من تسجيل هدف السبق من راسية جميلة لسجاد شهباززادة هزت شباك النادي التبريزي .

وواصل سباهان هجماته في الشوط الثاني ايضا وتمكن من رفع رصيده الى هدفين من راسية رائعة لستنلي كيروش في الدقيقة 51 من المباراة ليحصد نقاط اللقاء الثلاثة فيما مني تراكتور بهزيمته الثالثة على التوالي .

وعزز سباهان بهذا الفوز موقعه في صدارة الدوري رافعا رصيده الى 22 نقطة فيما تجمد رصيد تراكتور عند 17 نقطة ليتراجع بذلك الى المركز الخامس .

ويوم امس فاز استقلال طهران على صنعت نفط ابادان 5-0 في طهران.

ويتصدر الدوري الايراني الممتاز سباهان اصفهان برصيد 22 نقطة يليه برسبوليس برصيد 19 نقطة ومن ثم استقلال طهران برصيد 18 نقطة وشهر خودرو مشهد وله 17 نقطة (مبارتان اقل) وتراكتور في المركز الخامس برصيد 17 نقطة.

انتهى ** 2342