هزة ارضية بقوة 3,6 ريختر تخلف اضرار في شمال البلاد

وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، تعرضت مدينة سواد كوه عند الخامسة و59 دقيقة من صباح اليوم الى هزة ارضية بقوة 3,6 درجات على مقياس ريختر.
وافاد مراسل "ارنا" ان مدير مركز الطوارئ بمحافظة مازندران الى جانب مسؤولين وفرق الانقاذ والاغاثة متواجدون حاليا في موقع الحدث، لتقدير الخسائر الناجمة عنه.
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ساري / 6 تشرين الثاني/نوفمبر / ارنا – افادت تقارير واردة من مدينة سوادكوه بمحافظة "مازندران" (شمالي البلاد)، ان هزة ارضية بقوة 3,6 درجات ضربت هذه المدينة صباح اليوم الاربعاء، وخلفت اضرار في بعض المناطق السكنية والزراعية والبنى التحتية هناك.
وبحسب مركز رصد الزلازل التابع لمؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، تعرضت مدينة سواد كوه عند الخامسة و59 دقيقة من صباح اليوم الى هزة ارضية بقوة 3,6 درجات على مقياس ريختر.
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