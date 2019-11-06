هزة ارضية بقوة 3,6 ريختر تخلف اضرار في شمال البلاد

طهران / 6 تشرين الثاني/ نوفمبر/ارنا-اكد عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد "علي الحوثي"، في معرض تعليقه على "اتفاق الرياض" الموقع بين السعودية والاطراف الجنوبية ايمنية، انه "بعد إتمام كل شيء قاموا بفرض التوقيع على الاتفاق مع من لا إرادة له وأعتبروه إنجازا لوقف حربهم باليمن".