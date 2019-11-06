زلزال بقوة 4,5 ريختر يضرب مناطق في هرمزكان جنوبي البلاد

وافاد مركز رصد الزلازل في ايران، ان الحادث وقع عند الساعة الـ 6 و 11 دقيقة من اليوم، وفي عمق 16 كم من سطح الارض، وعند التقاء خطي العرض الشمالي 27,23 والطول الشرقي 55,11.

وفي تصريح لمراسل "ارنا"، قال مدير مركز الطواري بمحافظة هرمزكان "عليرضا صفا" : ان هذه المنطقة تعرضت منذ صباح اليوم الاربعاء الى هزتين ارضيتين بلغت الاولى 3 وفي عمق 8 كم من سطح الارض، والاخرى 4,5 ريختر.

واضاف صفا، ان فرق الانقاذ والاغاثة تقف على اهبة الاستعداد عقب وقوع هذا الحادث وتقوم حاليا بتقييم الاضرار الناجمة عنه.

انتهى ** ح ع