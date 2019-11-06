ايران تنقل خزانا يحوي 2000 كغ من غاز الـ UF6 الى منشاة فوردو

وافادت المنظمة الوطنية للطاقة النووية، انه تنفيذا لايعاز رئيس الجمهورية وقرار المجلس الاعلى للامن القومي، تم قبل قليل نقل خزان بزنة 2800 كغ، مزود بنحو 2000 كغ من غاز الـ UF6، وذلك تحت اشراف مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من "مجمع مجمع الشهيد احمدي روشن"بمدينة "نطنز" (في محافظة اصفهان – وسط) الى منشاة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وكان رئيس الجمهورية، حجة الاسلام حسن روحاني قد اعلن امس الثلاثاء بدء "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، اعتبارا من اليوم الاربعاء، بواسطة ضخ الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط ان يعود شركاء الاتفاق النووي الى تعهداتهم.

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