٠٦‏/١١‏/٢٠١٩ ١:٤٤ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 83544408
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وزبر الصناعة يفتتح جناح ايران الخاص في معرض شنغهاي

وزبر الصناعة يفتتح جناح ايران الخاص في معرض شنغهاي

بكين/ 6 تشرين الثاني/نوفمبر/ارنا- اقيمت اليوم الاربعاء مراسم افتتاح جناح الجمهورية الاسلامية الايرانية الخاص في معرض شنغهاي برعاية وزير الصناعة والتعدين والتجارة "رضا رحماني"؛ وذلك خلال اليوم الثاني من اعمال المعرض الصيني الدولي.

ويبلغ الجناح الايراني الخاص في معرض شنغهاي لهذا العام 136 متر مربع، ويضم منتجات وطنية عديدة في مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون والحرف اليدوية والتقنية والشركات القائمة على المعرفة.

علما ان معرض شنغهاي الدولي للاستيراد بدأ اعماله امس الثلاثاء في دورته الثانية، بكلمة الرئيس الصيني "شي جين بينك" في مدينة شنغهاي، وحضور دولي واسع بمن فيهم وزير الصناعة الايراني.

وسيواصل المعرض نشاطاته على مدى 6 ايام، بمشاركة 150 دولة من انحاء العالم، والتي تمثلها اكثر من 3 الاف شركة بما فيها الشركات الايرانية التي تعرض منتجاتها لهذا العام في جناح خاص ضمن هذه التظاهرة الدولية.

انتهى** 1453/ ح ع**

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