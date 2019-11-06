ضخ الغاز في 1044 جهازا للطرد المركزي اعتبار من اليوم الاربعاء

وبذلك فقد اعلن الرئيس روحاني، البدء فعلا في تنفيذ الخطوة الرابعة لتقليص التزامات ايران ازاء التعهدات النووية المنصوصة في الاتفاق النووي.

واورد رئيس الجمهورية في تغريدته ايضا، انه على خلفية سياسات امريكا وحلفائها، سيتم تفعيل منشأة فوردو تماما.

وكان الرئيس الایراني قد اعلن امس الثلاثاء تنفيذ "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من اليوم الاربعاء، عبر ضخ الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط ان يعود شركاء الاتفاق النووي الى تعهداتهم.

انتهى ** ح ع