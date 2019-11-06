لافروف : امريكا هي السبب في ما يمر به الاتفاق النووي اليوم

وافاد مراسل "ارنا" من موسكو اليوم الاربعاء، ان تصريحات وزير الخارجية الروسي هذه جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاربعاء مع وزير خارجية اليونان "نيكولاس دنياس".

واضاف لافروف : ان روسيا قلقة بشدة ازاء الوضع الراهن في الاتفاق النووي؛ مبينا ان هذا الوضع ليس جديدا وانما بدا منذ ان اعلنت امريكا في خطوة تعقيدية، انسحابها من هذا الاتفاق.

وتابع : ان امريكا لم تكتف بنقض التزاماتها وانتهاكها السافر للقوانين الدولية، وانما تعمد بواسطة التهديد والحظر الى تخويف الدول الاخرى في العالم من تنفيذ هذا الاتفاق.

وخلص الوزير الروسي الى القول : ان واشنطن تطالب الدول الاخرى بعدم السماح لإيران بالانتفاع من المصالح المتعلقة بالاتفاق النووي، بل وتطالب الاخيرة ان تنفذ تعهداتها تماما ودون مقابل.

ياتي ذلك في ضوء اعلان الرئيس روحاني امس الثلاثاء تنفيذ "الخطوة الرابعة" لخفض التزامات ايران في اطار الاتفاق النووي، وذلك اعتبارا من اليوم الاربعاء، عبر ضخ الغاز الى اجهزة الطرد المركزي في منشاة فوردو؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هذه الخطوة على غرار الخطوات السابقة الثلاث يمكن التراجع عنها شرط ان يعود شركاء الاتفاق النووي الى تعهداتهم.

انتهى ** ح ع