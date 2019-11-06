مستعدون للتعاون مع سراييفو في الحدّ من تلوث الهواء

واشار حناجي خلال اللقاء مع عمدة سراييفو "عبد الله اسكاسا"، الى العلاقات الحميمة بين ايران والبوسنة والهرسك؛ مبينا ان جانبا من هذه العلاقات يعود الى العناصر الثقافية، وقال : نحن نتطلع ان تسهم زيارتكم لطهران في تعزيز ارضيات التعاون بين البلدين.

وعودة الى موضوع تلوث الهواء في عاصمة البوسنة والهرسك، اكد عمدة طهران استعداده للتعاون مع نظيره في سراييفو للحد من هذه الظاهرة، وارسال فريق من المستشارين وشركات ناشطة في هذا المجال.

وتابع : نحن كسابق عهدنا معكم سنقف الى جانب سراييفو.

الى ذلك، اكد عمدة سراييفو الذي يقوم على راس وفد بزيارة طهران، ضرورة تبديل اواصر التقارب القائمة بين ايران والبوسنة والهرسك الى فرص مميزة للتعاون بين عاصمتي البلدين.

واضاف اسكاسا، مخاطبا حناجي : نحن لن ننسى مواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الاعوام 1992 حتى 1995؛ مؤكدا ان شعب البوسنة يشكر ايران على ذلك.

وفي معرض الاشارة الى ظاهرة التلوث، اكد عمدة سراييفو ان تلوث الهواء يكشل احد اكبر المشاكل في عاصمة البوسنة؛ وقال : نحن نرغب في الاستفادة من خبراتكم واستضافة فريق من الاخصائيين والخبراء الايرانيين لهذا الغرض.

انتهى ** ح ع