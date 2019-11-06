الشباب الايراني يفوز على منافسه القرغيزي بثلاثة اهداف نظيفة

و واجه الشباب الايراني اليوم الاربعاء منتخب غرقيزيا في اطار التصفيات التمهيدية لكاس امم اسيا للشباب التي استضافته طهران، ليفوز عليه خلال الشوط الثاني من هذه المباراة بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشيء.
علما ان منتخب الشباب الايراني ينافس خصومة ضمن المجموعة الرابعة لتصفيات كاس اسيا للشباب؛ ومن المقرر ان يواجه في مبارياته اللاحقة كلا من المنتخبين النيبالي والاماراتي.
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طهران / 6 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – فاز منتخب الشباب الايراني لكرة القدم على منافسه القرغيزي بثلاثة اهداف نظيفة، خلال تصفيات كاس اسيا لكرة القدم للشباب.
و واجه الشباب الايراني اليوم الاربعاء منتخب غرقيزيا في اطار التصفيات التمهيدية لكاس امم اسيا للشباب التي استضافته طهران، ليفوز عليه خلال الشوط الثاني من هذه المباراة بنتيجة 3 اهداف مقابل لاشيء.
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