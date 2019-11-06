استئناف رحلات "ايران اير" الى العاصمة الايطالية اعتبار من 2 كانون الاول

طهران / 6 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي"، في معرض تعليقه على توقيق وثيقة اتفاق الرياض بين عدد من التيارات الجنوبية في اليمن، قائلا : ان توقيع هكذا اتفاقات لا يقدم اي دعم الى حل المشاكل في اليمن، وانما يأتي في سياق تعزيز الاحتلال السعودي، مباشرة او عبر القوات التي تنوبها، لجنوب هذا البلد.