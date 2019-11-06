استئناف رحلات "ايران اير" الى العاصمة الايطالية اعتبار من 2 كانون الاول

وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاربعاء، اضافت اصغر زادة : انه نظرا لمطالب الرعايا الايرانيين في خارج البلاد، وفي ضوء البرامج المحددة ستقوم شركة الطيران الايرانية باستئناف رحلاتها الى مدينة روما وذلك بعد توقف استمر لتفرة من الزمن.
وبحسب هذه المسؤولة ايضا، سيتم تسيير رحلات مباشرة من طهران الى روما وبالعكس، خلال يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع.
انتهى ** ح ع
طهران /6 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اعلنت مديرة العلاقات العامة لشركة الطيران الايرانية (ايران اير)، السيدة "معصومة اصغر زادة"، ان الشركة تستانف رحلاتها الى روما اعتبار من يوم الاثني، 2 كانون الاول / ديسمبر 2019.
وفي تصريح لمراسل ارنا اليوم الاربعاء، اضافت اصغر زادة : انه نظرا لمطالب الرعايا الايرانيين في خارج البلاد، وفي ضوء البرامج المحددة ستقوم شركة الطيران الايرانية باستئناف رحلاتها الى مدينة روما وذلك بعد توقف استمر لتفرة من الزمن.
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