"ارنا" تجري مشاورات واسعة في سيول

وافاد مراسل "ارنا" من موقع الحدث، ان عمدة مدينة سيول "بارك اون سون" اشار في كلمته بمراسم افتتاح اجتماع افانا اليوم، ان الاتحاد الذي تاسس عام 1961 يضم حاليا 66 عضوا من 35 دولة اسيوية، ليكون اكبر منظمة اعلامية على صعيد القارة الكبرى.

الى ذلك، التقى المدير العام لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، "سيد ضياء هاشمي" بمدراء وكالات الانباء الكورية والاسترالية والاندونيسية والماليزية والكازاخية، والكمبودية، واخرين من اصحاب وكالات الانباء المشاركين في اجتماع اتحاد افانا اليوم.

كما تجدر الاشارة في هذا السياق، الى اجتماع اللجنة التنفيذية الخامس والاربعين لاتحاد وكالات انباء اسيا واوقيانيا (افانا) يوم غد الخميس في سيول، والتي تضم وكالة "ارنا" الى جانب اعضائها الـ 13؛ فضلا عن اجتماع الجمعية العامة لاتحا افانا بعد يوم غد الجمعة، لمناقشة تعديل النظام الاساسي ونشاطات هذا الاتحاد على مدى السنوات الماضية الثلاث.

انتهى ** ح ع