ايران تتاهل الى نصف نهائي بطولة القارات للكرة الشاطئية

وفي هذه المباراة التي جرت اليوم الاربعاء في دبي تمكن المنتخب الوطني الايراني من الفوز على نظيره المصري بنتيجة 5-3 .

في الشوط الاول تقدمت مصر بهدف الا ان مصطفى كياني تمكن من معادلة النتيجة لينتهي الشوط بالتعادل 1-1 .

وفي الشوط الثاني تقدمت بمصر بهدف ثان بعد خطا صارخ من حارس المرمى الايراني الا امير حسين اكبري ومحمد معصومي زادة سجلا هدفين لتتقدم ايران 3-2 .

وفي الشوط الثالث والاخير تمكنت مصر من معادلة النتيجة الا ان امير حسين اكبري سجل هدف التقدم الرابع لايران ومن ثم عزز مسلم مسيكر رصيد ايران بهدف خامس.

وكانت ايران قد فازت يوم امس على المكسيك 7-4 وستلاقي روسيا غدا الخميس لتحديد صدارة المجموعة.

انتهى ** 2342