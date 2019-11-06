٠٧‏/١١‏/٢٠١٩ ١٢:٤٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83544745
٠ Persons

سمات

العراق يختار الاردن مكانا لخوض مباراتيه امام إيران والبحرين

العراق يختار الاردن مكانا لخوض مباراتيه امام إيران والبحرين

طهران / 7 تشرين الثاني /نوفمبر /ارنا- اعلن عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن اتحاد بلاده اختار الأردن ليكون المستضيف لمباراتي منتخب العراق أمام إيران والبحرين ضمن التصفيات القارية المشتركة للتأهل لكأس آسيا 2023 ومونديال 2022.

وقال مسعود في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خاطبنا الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا بطلب لعب المباراتين في عمّان نظرا لقرب المسافة والدعم الجماهيري وعدم وجود تأشيرات دخول بيننا".

وكان "فيفا" قد طلب من الاتحاد العراقي، الأربعاء، اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.

ورغب العراق في إقامة المباراتين المقررتين يومي 14 و19 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، بمدينة البصرة التي شهدت فوز منتخب العراق على منتخب هونغ كونغ في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 7 نقاط حصدها خلال 3 مباريات خاضها حتى الآن، ويليه المنتخب البحريني بفارق الأهداف، ومنتخب إيران برصيد 6 نقاط وهونغ كونغ وكمبودويا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 المقررة في قطر.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
3 + 12 =