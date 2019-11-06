العراق يختار الاردن مكانا لخوض مباراتيه امام إيران والبحرين

وقال مسعود في حديث لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "خاطبنا الاتحاد الأردني لكرة القدم رسميا بطلب لعب المباراتين في عمّان نظرا لقرب المسافة والدعم الجماهيري وعدم وجود تأشيرات دخول بيننا".

وكان "فيفا" قد طلب من الاتحاد العراقي، الأربعاء، اقتراح أرض محايدة لكل من مباراتيه المقررتين أمام إيران والبحرين وذلك بداعي عدم استقرار الوضع الأمني في العراق.



ورغب العراق في إقامة المباراتين المقررتين يومي 14 و19 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري، بمدينة البصرة التي شهدت فوز منتخب العراق على منتخب هونغ كونغ في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.



ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية برصيد 7 نقاط حصدها خلال 3 مباريات خاضها حتى الآن، ويليه المنتخب البحريني بفارق الأهداف، ومنتخب إيران برصيد 6 نقاط وهونغ كونغ وكمبودويا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات مونديال 2022 المقررة في قطر.

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