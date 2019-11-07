السفير الاندونيسي يزور سيستان وبلوجستان للبحث في التعاون الثنائي

وقال مجتبى ميرحسيني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان السفير الاندونيسي بدا الاربعاء زيارة ليومين لمحافظة سيستان وبلوجستان للمشاركة في اجتماعات منفصلة في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي المشترك.

واضاف، ان انعقاد اجتماع وزراء السياحة للدول المطلة على المحيط الهندي ، يعد من القضايا المهمة التي ستطرح خلال اجتماع مدراء شركات السياحة للقطاع الخاص مع السفير الاندونيسي.

وقال ميرحسيني، ان تدشين خط الملاحة البحري "اندونيسيا -جابهار" يمكنه تبديل جابهار الى قطب اقليمي للسياحة والترانزيت في المنطقة.

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