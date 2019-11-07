٠٧‏/١١‏/٢٠١٩ ٣:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83544769
٠ Persons

سمات

السفير الاندونيسي يزور سيستان وبلوجستان للبحث في التعاون الثنائي

السفير الاندونيسي يزور سيستان وبلوجستان للبحث في التعاون الثنائي

زاهدان / 7 تشرين الثاني/ نوفمبر /ارنا- اعلن مساعد رئيس دائرة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن زيارة السفير الاندونيسي الى هذه المحافظة من اجل دراسة سبل التعاون بين الجانبين.

وقال مجتبى ميرحسيني في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاربعاء، ان السفير الاندونيسي بدا الاربعاء زيارة ليومين لمحافظة سيستان وبلوجستان للمشاركة في اجتماعات منفصلة في مجالات التعاون الاقتصادي والسياحي المشترك.

واضاف، ان انعقاد اجتماع وزراء السياحة للدول المطلة على المحيط الهندي ، يعد من القضايا المهمة التي ستطرح خلال اجتماع مدراء شركات السياحة للقطاع الخاص مع السفير الاندونيسي.

وقال ميرحسيني، ان تدشين خط الملاحة البحري "اندونيسيا -جابهار" يمكنه تبديل جابهار الى قطب اقليمي للسياحة والترانزيت في المنطقة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
7 + 10 =