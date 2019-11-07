ايران والعراق تربط بينهما اواصر تاريخية ودينية لن تنقطع

وفي لقائه اليوم الخميس ممثل الولي الفقيه بمحافظة سمنان (شرق)، "اية الله سيد محمد شاهجراقي"، اشار صالحي الى زيارة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)، مبينا ان ما يربو عن 3 ملايين زائر ايراني توجهوا الى العراق للمشاركة في مراسم الاربعين لهذا العام.
وتابع : ان اقامة هكذا مراسم خير دليل العلاقات الدينية المعمقة بين ايران والعراق.
يتبع ... ح ع
سمنان / 7 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – اكد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "سيد عباس صالحي" ان الاواصر التاريخية والدينية بين ايران والعراق متاصلة في جذور البلدين ويعجز الاعداء عن المساس بهذه المساحات المشتركة.
وفي لقائه اليوم الخميس ممثل الولي الفقيه بمحافظة سمنان (شرق)، "اية الله سيد محمد شاهجراقي"، اشار صالحي الى زيارة مراسم اربعينية استشهاد الامام الحسين (ع)، مبينا ان ما يربو عن 3 ملايين زائر ايراني توجهوا الى العراق للمشاركة في مراسم الاربعين لهذا العام.
تعليقك