اية الله محمدي كلبايكاني : امريكا تسعى لتقويض القدرات العسكرية الايرانية

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال مراسم تقديم ممثل الولي الفقيه الجديد لدى محافظة مازندران (شمال)، اشار اية الله محمدي كلبايكاني الى ان عهد حرمان ايران من ابسط التقنيات قد ولىّ؛ مؤكدا ان الامريكيين وحلفاءهم يعلمون اليوم واكثر من اي وقت مضى بان اي بقعة في "اسرائيل" تقع في مرمى صواريخ الثورة الاسلامية.

وتابع : نحن اليوم واكثر من اي حقبة من تاريخ الثورة الاسلامية نقف على اهبة الجهوزية في مواجهة الاستكبار العالمي.

وقال رئيس مكتب قائد الثورة : ان الامريكيين يعمدون الى ربط مطالبهم بجميع قضايا البلاد وفرض املاءاتهم الواهية؛ مبينا ان الولايات المتحدة لديها تاريخ حافل بالخذلان والعار، وبذلك فإن التعويل على هذا البلد اجراء خاطئ بامتياز.

انتهى ** ح ع