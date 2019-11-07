اللواء سلامي : لقد تعلمنا أن نكون منتصرين دوما

وفي كلمة له اليوم الخميس امام حشد من قوات التعبئة والحرس الثوري بطهران، حيث مراسم تدشين 700 مشروع انمائي بشكل متزامن في ارجاء البلاد، اضاف اللواء سلامي : نحن لا يمكن ان نخسر اي حرب"؛ مبينا ان مجاميع جهاد الاعمار والبناء هم الجنود في مواجهة حرب اقتصادية كبرى، تستهدف عزة شعبنا وارضنا.

وتابع : ان الحرب الاقتصادية والحرب النفسية استهدفت عزتنا واقتدارنا وشموخنا، لكنها انتهت.

اللواء سلامي، خاطب مجاميع جهاد الاعمار قائلا : بوجودكم انتم العاملين في مجاميع جهاد الاعمار والبناء سيجتاز شعبنا المصاعب بسهولة ليحقق الاهداف الكبرى.

واضاف القائد العام للحرس الثوري، "اننا نقول للاعداء بان اي تهديد تواصلونه ضدنا سنقوم بتبديله الى فرصة وستمنون بالهزيمة لانكم تعلمتم ان تكونوا مهزومين دوما ونحن تعلمنا بان نكون منتصرين دوما".

انتهى ** ح ع