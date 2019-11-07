واعظي : ايران لا تسعى وراء الاخلال بالاتفاق النووي

وفي تصريح له اليوم الخميس خلال مجلس ادارة المدن الجنوبية لمحافظة بوشهر (جنوب)، اضاف واعظي، ان كلا من الصين وروسيا اعربت عن تضامنها معنا عقب الاعلان عن تنفيذ الخطوة الرابعة للتعهدات المنصوصة في الاتفاق النووي، والذي بدا اليوم عبر ضخ الغاز الى 1044 جهاز طرد مركزي في منشاة فرودو النووية.

وتابع : لقد اكد البلدان روسيا والصين، انه لا يمكن القبول بان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية من جانب واحد بتنفيذ التعهدات، بينما تتجاهل الاطراف الاخرى وعودها.

واشار رئيس مكتب رئاسة الجمهورية، الى ان ايران وكما اعلنت بوضوح في وقت سابق، فهي مستعدة للتراجع عن خطواتها شرط ان تعود مجموعة دول 5+1 الى ما تعهدت خلال العام 2017.

واضاف : انه رغم محولات امريكا للترويج بان "اقتصاد ايران بات عاجزا عن المضي نحو التنمية"، لكننا تمكنا وبفضل توجيهات سماحة قائد الثورة الاسلامية وجهود المسؤولين والسلطات الثلاث وسائر المؤسسات في البلاد من احتواء سياسة الضغوط القصوى الامريكية.

انتهى ** ح ع