لقد بلغنا حجم الانتاج في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي

جاء ذلك في تصريح ادلى به كمالوندي، اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
واضاف المتحدث باسم المنظمة الوطنية : ان اجتماع مجلس الحكام اليوم، هو في الواقع اجتماع تمهيدي؛ على ان ينعقد الاجتماع الرئيسي غدا بفيينا لمناقشة بعض القضايا ومنها سبل تنفيذ اتفاق الضمانات حول ايران.
وتابع : ان مندوب ايران الدائم في فيينا سيحضر الاجتماع للاعلان عن مواقف طهران في هذا الخصوص.
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طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية الايرانية "بهروز كمالوندي" : لقد استطعنا بواسطة الاجهزة الجديدة التي دشنت خلال الخطوة الثالثة (من عملية تقليص التعهدات النووية) ان نضيف 2600 "سو" الى الطاقة الانتاجية للبلاد، وبالتالي سنتمكن من انتاج 9 الاف و500 "سو"، اي الطاقة الانتاجية في مرحلة ما قبل الاتفاق النووي.
جاء ذلك في تصريح ادلى به كمالوندي، اليوم الخميس، حول اجتماع مجلس الحكام التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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