شمخاني : امريكا واوروبا لن تحققا سوى الندم اذا استمرتا في نهجهما السابق

واضاف الادميرال شمخاني، في كلمة ادلى بها اليوم الخميس خلال الملتقى الـ 18 للمدعين العامين الايرانيين، الذي عقد في مدينة مشهدالمقدسة (بمحافظة خراسان الروضية – شرق)، "ان اميركا باستخدامها ادوات حرب الجيل الرابع تسعى عبر ايجاد الارهاق والتآكل في هيكليات وادوات القوة لدى الدول المستقلة، وراء توفير ظروف انهيارها من الداخل".

واكد ان الاستقرار والامن منقطع النظير والهدوء في اسواق العملة الصعبة والاستقرار الاقتصادي داخل البلاد، حصيلة تنفيذ استراتيجية المقاومة النشطة؛ معربا عن امله بان تتمكن ايران وفي ظل الوحدة والتضامن الوطني والتنسيق والتلاحم بين جميع السلطات، من بث الياس في قلب العدو ومنعه من مواصلة مساره الفاشل وارغامه على الاقرار بالحقوق القانونية للشعب الايراني.

واضاف، ان ظروف اليوم داخل العراق ولبنان ومحاولات اميركا وحلفائها لاستغلال المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة لمواطني البلدين بهدف زعزعة الامن والاستقرار فيهما، تتم متابعتها تماما على اساس مؤشرات حرب الجيل الرابع.

وقال شمخاني : اننا وفي ضوء معرفتنا العميقة للشعب والدور منقطع النظير للمرجعية في العراق سيواجه سيناريو اميركا واذنابها الاقليميين الفشل ايضا في هذا البلد كفتنة داعش.

انتهى ** ح ع