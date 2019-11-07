ظريف يشارك في اجتماع "ايكو" للتعاون الاقتصادي

علما ان منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول، وتاسست عام 1964 للميلاد، بواسطة 3 دول ايران وباكستان وتركيا.
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طهران / 7 تشرين الثاني / نوفمبر / ارنا – قال المتحدث باسم وزارة الخارجية "سيد عباس موسوي" : ان وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" سيشارك في الاجتماع الرابع والعشرين لوزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة "ايكو" للتعاون الاقتصادي الذي تستضيفة مدينة انطاليا التركية يوم السبت القادم.
علما ان منظمة ايكو للتعاون الاقتصادي تضم في عضويتها 10 دول، وتاسست عام 1964 للميلاد، بواسطة 3 دول ايران وباكستان وتركيا.
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