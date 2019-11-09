لاريجاني : ينبغي تكريس جميع الامكانيات لإغاثة المناطقة المنكوبة

وامر لاريجاني رئيس لجنة الاعمار في البرلمان بارسال وفد من اعضاء هذه اللجنة النيابية لمتابعة الاجراءات الاغاثية بما فيها توفير السكن لاهالي المناطق المنكوبة ومعالجة المصابين، واعداد تقرير خاص بهذه الاجراءات.

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي، انه نظرا لاقتراب موسم الشتاء وبرودة الجو المرتقبة، يتعيّن التسريع في اجراءات توفير السكن للعوائل المتضررة جراء الزلزال.

يذكر ان زلزالا قويا بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر ضرب فجر امس الجمعة ضواحي بلدة "تَرك" التابعة لمدينة ميانة بمحافظة اذربيجان الشرقية (شمال غربي ايران).

واعلن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، ان هذا الزلزال وقع في الساعة 02:17:03 من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي (22:43:03 مساء الخميس بتوقيت غرينتش).

وبحسب احدث المستجدات، فقد بلغ عدد ضحايا الزلزال 6 قتلى، والجرحى 312 شخصا يرقد منهم 12 شخصا في المستشفى لغاية امس.

كما اسفر الزلزال عن الحاق اضرار بنحو 370 قرية تابعة لمدينة ميانة بنسبة تتراوح بين 5 الى 70 بالمائة الا ان النسبة الاكبر من الاضرار تعود الى قرية ورنكش حيث تدمير 30 وحدة سكنية بالكامل اثر هذا الحادث.

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