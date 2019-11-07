دبلوماسي ايراني يكشف عن اجراء مشبوه لمفتش دولي في منشاة نطنز

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الخميس في ختام مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، اشار غريب آبادي الى انه قدم تقريرا مفصلا لاعضاء المجلس والوكالة وقال، انه في يوم 28 اكتوبر 2019 كانت هنالك مجموعة تعتزم القيام بزيارة تفقدية لمنشاة نطنز النووية ووفقا لما هو معمول به تتم عملية التفتيش الطبيعية في مدخل المنشاة حيث تستخدك اجهزة تشخيص كيمياوية خاصة للكشف عن طيف من المواد التفجيرية الحاوية للنترات.

واضاف، انه حين اجراء عملية التفتيش كان مؤشر الجهاز يتحرك بشان شخصص محدد ما حدا بالفريق الامني لتكرار العملية التي كانت نتائجها متطابقة في كل مرة بشان هذا الشخص.

واشار سفير ايران الى ان الفريق الامني راى بانه من المحتمل ان يكون تحرك المؤشر بسبب الملابس التي يرتيدها المفتش او ادواته الشخصية واضاف، ان الفريق الامني للمنشاة طلب منه الخضوع لتفتيش ادق وهو قبل بالامر.

واوضح غريب ابادي انه وبرضى الفتش المذكور وبحضوره وزملائه وبالتنسيق مع مسؤولي الوكالة تم تفقد مكان اقامته وجرى بالتالي فحص بعض مستلزماته وادويته حيث لم تكن هنالك مشكلة في الادوية الا ان الاجهزة كانت تطلق التحذير على حقيبته اليدوية الفارغة، ولعد الاتصال مع امانة الوكالة وبالتنسيق موافقة مسؤوليي الوكالة تم اخذ عينات من تلك الحقيبة وختم بالشمع الاحمر بصورة مشتركة.

واكد سفير ايران بانه منذ البداية كان مفتشو الوكالة يطلعون المسؤولين المعنيين في مقر المنظمة في فيننا اولا باول وكانت الامانة خلال هذه الفترة على اتصال وثيق مع قسم السلامة والامان وممثلية ايران الدائمة في فيينا.

يتبع ** 2342